МО РФ: Киев третий раз за день атаковал Крым

Киевский режим третий раз за день нацелился на Крымский полуостров и пустил в Крымский мост управляемую ракету. Система ПВО успешно сработала, рассказали в Минобороны РФ.
«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Средствами ПВО ракета была обнаружена и сбита в воздухе», – говорится в сообщении министерства.
Разрушений и пострадавших нет.
Ракету сбили примерно в 500 м от собравшихся у выезда автомобилей. На мосту снова выпустили дымовую завесу, добавил телеграм-канал Mash.
Утром Киев нацелил на Крым 20 беспилотников, но ни один не долетел до цели. Позже днем по Крымскому мосту выпустили ракету.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube