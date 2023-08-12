МО РФ: Киев третий раз за день атаковал Крым

Киевский режим третий раз за день нацелился на Крымский полуостров и пустил в Крымский мост управляемую ракету. Система ПВО успешно сработала, рассказали в Минобороны РФ.

«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Средствами ПВО ракета была обнаружена и сбита в воздухе», – говорится в сообщении министерства.

Разрушений и пострадавших нет.

Ракету сбили примерно в 500 м от собравшихся у выезда автомобилей. На мосту снова выпустили дымовую завесу, добавил телеграм-канал Mash.

Утром Киев нацелил на Крым 20 беспилотников, но ни один не долетел до цели. Позже днем по Крымскому мосту выпустили ракету.

Москва, Наталья Рязанова

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