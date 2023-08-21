Новый принцип отпуска рецептурных препаратов принесет больше вреда, чем пользы

Новый принцип отпуска рецептурных препаратов содержит больше рисков и подводных камней, чем положительного эффекта. Об этом заявила председатель Совета РО ООО «Российская медицинская ассоциация» в Республике Крым, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии медакадемии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского Наталья Резниченко.

Как уже сообщал «Новый День», 1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ № 468, обязывающее провизоров при продаже рецептурных препаратов указывать реквизиты рецепта в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП).

То есть, чтобы продать одно рецептурное лекарство, сотрудник аптеки должен получить отдельный правильно оформленный рецепт и внести в систему серию, номер и дату его выписки. Пока такая схема действовала только в отношении льготных рецептов.

«На сегодня в нашей стране 70% препаратов являются рецептурными. Но только 10% отпускаются по рецептам, – цитирует Наталью Резниченко РИА Новости Крым. – Сегодня в аптеках можно купить и антибиотики, и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и обезболивающие, и ингаляторы, и препараты от болезней щитовидной железы. Я это перечисляю, потому что это все теперь тоже будет рецептурное». .

Основная нагрузка после вступления постановления в силу ляжет на медицинских работников первичного звена – врачей в поликлиниках, участковых больницах, ФАПах и кабинетах общей практики. Такой объем дополнительной бумажной работы был бы тяжелым испытанием даже в том случае, если бы этих специалистов в республике хватало, отмечает эксперт. Однако в этой сфере сохраняется серьезный кадровый дефицит.

«На сегодня амбулаторную помощь в Крыму оказывают 3 тысячи 314 врачей – это если смотреть на голые цифры. А если учесть, сколько врачей совмещают работы, мы получим реальное число: на полуострове не хватает 759 врачей. Это те, кто должен бы выписывать рецепты, – говорит Резниченко. – Мало того, что на плечах первичного звена лежит сумасшедшая бумажная и компьютерная волокита и до минимума доходит возможность осмотреть пациента. Так мы еще хотим этот груз с записью рецептов положить на их плечи».

Кстати, в аптеках специалистов тоже не хватает: официально зафиксированный дефицит фармспециалистов в республике на сегодняшний день составляет 136 человек.

Огромные проблемы ожидают ФАПы – эта система до сих пор до конца не отлажена, с трудностями столкнется и так называемая телемедицина – практика медицинских онлайн-консультаций для людей, проживающих в труднодоступных регионах, где может не быть постоянного медицинского обслуживания: выписать рецепт «по интернету» невозможно.

Все это может привести к тому, что молодые специалисты, которых в Крым в последние годы удалось привлечь с помощью государственных программ, будут отказываться от такой непосильной нагрузки и уходить в другие сферы либо в коммерческую медицину, опасается Наталья Резниченко.

Ну, а больнее всего новые требования ударят по пациентам. Уже сейчас очевидно, что для получения лекарства нужно будет отстаивать множество очередей: сначала в поликлинике к специалисту, затем в аптеке за препаратом. И если для городских жителей это вопрос дополнительных неудобств и проблем с работой – для посещения поликлиники иной раз требуется отгул брать, – то для жителей сельской местности и труднодоступных населенных пунктов это может стать настоящей катастрофой.

«Все люди, кто живет на зарплату, покупают себе лекарства один-два раза в месяц, но точно не на 5 месяцев вперед. Вы представляете, какой это будет уровень нагрузки для тех же пенсионеров или жителей труднодоступных сел? Придется все бросать и ехать сначала за рецептом, а потом его еще отоваривать. Это коснется и, например, препаратов от давления, и кроверазжижающих препаратов. А бывает, что человек заработался и не заметил, что нужное лекарство закончилось – тогда как? Не принял вовремя таблетку от давления – и у тебя инсульт. Не принял вовремя кроворазжижающее – и у тебя тромбоз сосудов», – рассказывает эксперт о возможных последствиях.

«Сейчас у нас к терапевту человек должен попасть в течение суток. А если очередь будет сидеть трое суток? И здесь не будет вины терапевта, потому что он будет сидеть и писать рецепты», – пояснила Наталья Резниченко.

Плюс любой поход в поликлинику повышает риск подхватить какую-нибудь инфекцию. И через несколько дней придется снова идти к врачу – на этот раз за рецептом на противовирусные или антибиотики.

Российская система здравоохранения такую радикальную перестройку рискует не осилить, резюмирует Наталья Резниченко. Все озвученные выше потенциальные сложности можно было бы учесть на этапе обсуждения с профессиональным сообществом, однако проект постановления был разработан без учета мнения специалистов.

«Кто-то может сказать, что люди занимаются самолечением, появляется нечувствительность к препаратам. Но, наверное, выбирая между этими побочными явлениями и тем, что человек вообще недополучит медицинскую помощь… Мы можем такому количеству пациентов не помочь, что наши добрые намерения приведут к большим потерям со стороны пациентов и их здоровья», – заявила Наталья Резниченко.

Симферополь, Лиана Макоба

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