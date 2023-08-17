Гигантские очереди, технические сбои и умирающие без лекарств? Что на самом деле будет с продажей препаратов с 1 сентября (ФОТО)

Последнюю неделю в соцсетях тиражируются сообщения о предполагаемом масштабном сбое в продаже рецептурных лекарственных препаратов с 1 сентября. С этой даты вступает в силу постановление правительства РФ № 468, которое регламентирует работу аптек. Документ обязывает провизоров при продаже рецептурных препаратов указывать реквизиты рецепта в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Именно это вызвало волнение у людей, которые с той или иной периодичностью покупают лекарства с пометкой «Только по рецепту врача».

Основные опасения связаны с тем, что от 70 до 90% всех препаратов, продающихся в аптеках, – именно рецептурные, поэтому блогеры справедливо решили, что без назначения доктора получить, например, лекарство от повышенного давления или серьезное противовирусное будет нельзя. «Сейчас, чтобы попасть к терапевту, нужно у нас в поликлинике талон брать минимум за неделю, а потом еще пару-тройку часов сидеть в очереди. Что будет тогда в сентябре? Готовы наши врачи к повальному обращению людей?» – пишет блогер Александр М.

Второе опасение связано собственно с работой СМДЛП – что система, как часто бывает на вводе новых электронных сервисов, потребует время на обкатку и будет сбоить, и что без внесения данных в нее аптека даже при наличии рецепта не сможет продать препарат. «При отпуске любых рецептурных препаратов сотрудники аптек должны будут передавать данные рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При этом если клиент пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек. Представьте себе ситуацию на кассе. Люди приходят в аптеку со списками. И зачастую выстраивается очередь. И если сейчас на одного человека – один чек на весь список, то с 1 сентября будет отдельный чек на каждый препарат. Это будет медленно. Учитывая, что система передачи данных до сих пор не то что не обкатана – она отсутствует, неизбежно будут накладки и задержки», – добавляет блогер.

Однако врачи, которые выписывают рецептурные препараты, и фармацевты не склонны драматизировать ситуацию и сгущать краски. В беседе с «Новым Днем» представитель популярной аптечной сети объяснил, что новшество коснется только небольшого круга пациентов. «У нас есть два вида рецептурных препаратов – предметно-количественные и «обычные». Обычные, например, антибиотики или таблетки от повышенного давления, отпускаются по рецепту формы № 107, это простой бланк с подписью и печатью врача. А есть другая форма, для предметно-количественных. Например, для сильнодействующих обезболивающих препаратов, психотропных веществ, и так далее. Это так называемые номерные рецепты – то есть номер напечатан прямо на бланке в типографии, это строго подотчетные медицинские документы, и они после выдачи препарата не остаются у пациента, а передаются в аптеку», – рассказал собеседник агентства из свердловского минздрава.

Также он пояснил, что нововведение коснется тех, кто получает льготные лекарства, которые поступают в аптечные сети за счет средств регионального и федерального бюджетов. Речь про рецептурные бланки № 148. «Таким образом, никаких жутких очередей и гипертоников, умирающих в муках прямо в этих очередях из-за сбоящего программного обеспечения, 1 сентября, скорее всего, не будет. Но то, что стоит побеспокоиться о себе, если вы постоянно принимаете какие-то препараты, и закупить их вовремя, а не в последний момент, – это правда. Равно как и то, что стоит принимать лекарственные средства, в том числе антибиотики, только если их назначил врач, а не соседка, которая болела тем же, коллега или «знающий» человек с форума», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»