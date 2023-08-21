Республиканцы в Конгрессе США хотят урезать объем помощи Украине

Республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля за финансированием Украины – «для предотвращения коррупции». Об этом пишет американская пресса со ссылкой на источники на Капитолии.

Подобное назначение может стать обязательным условием для выделения Байдену новых средств для поддержки Украины, а это более 20 миллиардов долларов (хотя Украина просила на 2024 год 40 млрд).

Кроме того, Республиканская партия обсуждает вопрос сокращения помощи Украине.

К примеру, конгрессмен Энди Харрис заявил, что «Украина не может выиграть войну», поэтому США должны пересмотреть вопрос о дальнейшем усилении ее обороны.

«Мейнстримные республиканцы сочувствуют делу, но мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами», – передал их настроения один из помощников конгрессменов.

Демократы, в свою очередь надеются, что республиканцы в итоге поддержат пакет, который запросил Байден: в нем специально заложены затраты на не связанные с Украиной, но популярные внутри США вопросы – например, на усиления борьбы со стихийными бедствиями.

Плюс ко всему, демократы могут попытаться протолкнуть средства Украине на фоне предстоящего визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Вашингтон, Платон Ефимчук

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