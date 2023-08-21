Республиканцы в Конгрессе США хотят урезать объем помощи Украине

Республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля за финансированием Украины – «для предотвращения коррупции». Об этом пишет американская пресса со ссылкой на источники на Капитолии.
Подобное назначение может стать обязательным условием для выделения Байдену новых средств для поддержки Украины, а это более 20 миллиардов долларов (хотя Украина просила на 2024 год 40 млрд).
Кроме того, Республиканская партия обсуждает вопрос сокращения помощи Украине.
К примеру, конгрессмен Энди Харрис заявил, что «Украина не может выиграть войну», поэтому США должны пересмотреть вопрос о дальнейшем усилении ее обороны.
«Мейнстримные республиканцы сочувствуют делу, но мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами», – передал их настроения один из помощников конгрессменов.
Демократы, в свою очередь надеются, что республиканцы в итоге поддержат пакет, который запросил Байден: в нем специально заложены затраты на не связанные с Украиной, но популярные внутри США вопросы – например, на усиления борьбы со стихийными бедствиями.
Плюс ко всему, демократы могут попытаться протолкнуть средства Украине на фоне предстоящего визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.
Вашингтон, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube