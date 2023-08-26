Сенаторы США призвали отклонить новый запрос Байдена о помощи Украине

Сенаторы-республиканцы Джеймс Ванче и Чип Рой предложили Конгрессу США отклонить новый запрос Белого дома о финансовой помощи Украине, пока администрация не объяснит свою стратегию.

В проекте письма в бюджетный департамент Белого дома сенаторы подчеркнули, что американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги.

В документе говорится, что поддержка Киева со стороны Вашингтона «не имеет четкого срока, основана на неясной стратегии, преследует цель, которую только предстоит сформулировать» (цитата по РИА «Новости»).

Также законодатели предлагают поставить перед администрацией США вопросы о том, как продвигается украинское контрнаступление, какова стратегия США в конфликте на Украине и каков план по выходу из данной ситуации.

По мнению сенаторов, было бы абсурдно со стороны Конгресса удовлетворить просьбу о дополнительном финансировании Украины, не зная ответов на эти вопросы. «По этим и другим причинам мы выступаем против дополнительных расходов», – говорится в документе, текст которого опубликовало издание Politico.

Сенаторы предлагают потребовать от Белого дома сначала ответить на вынесенные вопросы, и только потом запрашивать дополнительные ассигнования.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля за финансированием Украины – «для предотвращения коррупции». Подобное назначение может стать обязательным условием для выделения новых средств для поддержки Украины, которые запросил президент Байдену. Речь идет о 24 млрд долларов. Надо отметить, что Украина просила на 2024 год 40 млрд долларов. Кроме того, Республиканская партия обсуждает вопрос сокращения помощи Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

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