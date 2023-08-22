Битва шоуменов: на Украине активно готовятся к новому политическому сезону

На Украине готовятся к новому политическому сезону.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе президент Владимир Зеленский продлил военное положение до середины ноября. Поэтому вопрос проведения выборов до конца текущего года с повестки официально снят, хотя все еще может измениться – окончательное решение будет принято после возвращения Зеленского из США в конце сентября.

Пока, по данным политологов, основной рассматриваемый вариант – всеобщие выборы в мае 2024 года: и президентские, и парламентские, и местные.

«Сейчас Офис президента занят тем, что формирует партии спойлеры, которые должны войти в парламент вместе с президентской силой, – пишет telegram-канал «Резидент». – На Банковой уже приняли решение о том, что партию Слуга Народа ликвидируют, у нее 80% антирейтинг, а основная сила будет создана на базе имени Зеленского (в данный момент рабочее название – «Блок Зеленского»).

Вторая партия будет называться ДИЯ, ее должен возглавить молодой министр цифровой трансформации Федоров, которого поддерживают западное лобби. По нашей информации, активно хочет участвовать в проекте Игорь Коломойский, но западные акторы в Украине блокируют его активность».

Для юго-восточной Украины формируется отдельная политическая сила, которую финансирует Ринат Ахметов, возглавит ее Алексей Арестович.

Активизировались и оппозиционеры. Партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» уже начала собирать националистов и военных, чтобы сформировать правый фронт против Зеленского.

Блок Юлии Тимошенко тоже собирается участвовать в большой игре, хотя имеет весьма слабые позиции: на сегодняшний день его рейтинг на грани прохода в парламент. Впрочем, это не мешает самой Тимошенко активно торговаться с региональными элитами.

Партия мэра Киева «УДАР» намерена объединиться с несколькими региональными политическими проектами. Виталий Кличко возглавит список в Раду, а его младший брат собирается выдвинуться в президенты. Основной куратор этого проекта – Сергей Левочкин.

Структуры Сороса тоже не останутся в стороне: в 2019 год они помогли Зеленскому, на через год президент разорвал с ними связь. Теперь они собираются выдвинуть в противовес бывшему шоумену шоумена действующего – Сергея Притулу. Команду ему сформируют из «соросят» и попытаются создать образ реформаторов. Спонсировать проект будет Виктор Пинчук и американские фонды.

Пока не ясна роль Валерия Залужного. По информации инсайдеров, его пытаются завлечь в Блок Зеленского, обещая 20%-30% списка и несколько министерств, но пока главком держит интригу.

Киев, Платон Ефимчук

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