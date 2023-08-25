Хуснуллин: Каховскую ГЭС необходимо восстановить

Каховскую ГЭС необходимо восстановить, так как от нее зависит водоснабжение большой территорий. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

«У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область», – отметил Хуснуллин.

По словам чиновника, сейчас отрабатываются две схемы водоснабжения – с восстановлением плотины и без.

Стоит задача обеспечить водой все населенные пункты, подчеркнул вице-премьер.

Как уже сообщал «Новый День», уровень воды в Северо-Крымском канале начал понижаться после того в начале июня была разрушена дамба водохранилища Каховской ГЭС.

1 августа глава РК Сергей Аксенов заявил: «Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5-3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет».

Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо гораздо более оптимистичен:

«В магистральных каналах – в Каховском и Северо-Крымском – вода еще остается, за счет этой воды снабжаются населенные пункты. По расчетам, этой воды хватит месяцев на восемь», – сообщил он накануне в бесед с президентом РФ Владимиром Путиным.

Симферополь, Олег Яковенко

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