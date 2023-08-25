Движение по поврежденной части Крымского моста откроют в середине сентября

Восстановление поврежденной части Крымского моста идет по плану. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 17 июля на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Два человека погибли, ранения получил ребенок. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Полностью восстановить мост собирались до 31 декабря 2023 года.

«Пока мы идем по графику, – цитирует вице-премьера ТАСС. – Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную (ранее) часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств».

После этого все движение будет организовано по восстановленным полосам, и специалисты преступят к ремонту той части моста, по которая сейчас открыта для транспорта. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.

Симферополь, Олег Яковенко

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