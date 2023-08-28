США контролировали удар по Крыму крылатой ракетой

За очередной попыткой Украины атаковать Крым наблюдали американские военные. Это следует из данных сервиса FlightRadar.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 10:30 над полуостровом были сбиты два разведывательных беспилотника, а через час у побережья дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря украинскую крылатую ракету.
Все это время вдоль крымского побережья на безопасном расстоянии курсировал американский RQ-4B Global Hawk.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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