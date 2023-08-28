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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 августа 2023, 18:06 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

США контролировали удар по Крыму крылатой ракетой

Фото Pixabay

За очередной попыткой Украины атаковать Крым наблюдали американские военные. Это следует из данных сервиса FlightRadar.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 10:30 над полуостровом были сбиты два разведывательных беспилотника, а через час у побережья дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря украинскую крылатую ракету.
Все это время вдоль крымского побережья на безопасном расстоянии курсировал американский RQ-4B Global Hawk.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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