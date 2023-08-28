ПВО сбила крылатую ракету у побережья Крыма

Киевский режим пытался атаковать Крым двумя беспилотниками и крылатой ракетой. Система ПВО сбила оба БПЛА и ракету до того, как они достигли цели.

«В районе 11:30 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – рассказали в Минобороны РФ.

Около 10:30 часов над полуостровом сбиты беспилотники, отправленные с украинской стороны. Глава республики Сергей Аксенов подтвердил падение беспилотников на севере и западе Крыма. По данным Аксенова, аппараты были разведывательными.

Правительство Крыма подтвердило срабатывание средств ПВО по ракете.

25 августа Киев атаковал Крым с помощью 42 беспилотников. Минобороны РФ помешал ночной атаке: девять беспилотников сбила ПВО, 33 были подавлены средствами РЭБ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»