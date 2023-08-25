Атака не удалась: военные РФ сбили 42 беспилотника, нацеленных на Крым

В ночь на 25 августа киевский режим атаковал Республику Крым с помощью 42 беспилотников. Ночная атака не удалась, ни один аппарат не долетел до цели, рассказали в Минобороны РФ.

Киев использовал для атаки БПЛА самолетного типа.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», – говорится в сообщении МО РФ.

В правительстве Крыма подтвердили попытку атаковать полуостров.

Поздним вечером 21 августа Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Система ПВО заметила два дрона и подавила их средствами РЭБ. Оба аппарата упали в акваторию Чёрного моря в 40 км от побережья.

Москва, Наталья Рязанова

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