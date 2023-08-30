Минобороны РФ: В Черном море уничтожен еще один катер ВСУ

В Черном море уничтожен еще одни катер ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», – сообщили в ведомстве. Подробности не уточняются.
Напомним, утром Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море четырех быстроходных военных катеров ВСУ с десантными группами.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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