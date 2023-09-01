Власти Крыма возлагают большие надежды на компанию, декларирующую многомиллионные убытки

Симферопольская компания с многомиллионными убытками, но рекламируемая крымской властью, обещает вложить половину миллиарда в строительство завода по производству военных дронов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработчик и производитель военных дронов «Робоавиа» из Симферополя планирует расширить мощности, открыв второй завод в Ростове-на-Дону где будет ежемесячно производиться около 48 беспилотников, сообщил руководитель московского представительства компании Валентин Киселев.

По его словам, «Робоавиа» – это частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе, финансовую поддержку ей оказало правительство. В начале августа появилась информация о том, что компания «Робоавиа» уже запустила производство БПЛА в Симферополе.

Подробности таковы. Среди перспективных разработок «Робоавиа» – разведывательный дрон «Сарыч-2» и ударный беспилотник «Сюрприз». «Сюрприз» разрабатывается в интересах Сухопутных войск России. Данный БПЛА способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Дрон выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и переноситься в рюкзаке. Его масса составляет 24 килограмма, он может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.

«Сарыч-2» создан по схеме «летающее крыло». Сообщается, что беспилотник уже прошел апробацию на Черноморском флоте. Аппарат оснащен электродвигателем, его взлетная масса – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полета – пять километров, скорость – до 108 километров в час.

Завод-производитель до сих пор не был известен. Согласно российской базе данных ЕГРЮЛ, «Робоавиа» было зарегистрировано в 2015 году в Симферополе с уставным капиталом 13,3 млн руб для производства вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Тогда же был получен и юридический адрес, зафиксированный в базах данных: Симферополь, улица Данилова, 62-а.

Для жителей города – это район ликвидированного досаафовского аэроклуба, аэропорта малой авиации «Заводское», отданного теперь крымской властью под застройку. Сегодня по текущему юридическому адресу других действующих организаций не значится, но раньше здесь была зарегистрирована ныне ликвидированная общественная организация: «Крымский авиамодельный спортивный клуб» с нулевыми активами. С удя по нынешнему составу учредителей, преемником клуба и стало «Робоавиа». Публичная кадастровая карта показывает, что это некапитальное строение площадью 11,9 кв м, проще говоря, какая-то будка на краю летного поля, которая могла служить, например, проходной аэроклуба.

Кроме производства летательных аппаратов и различного оборудования, устав «Робоавиа» предусматривает растениеводство и лесоводство.

В октябре 2022 года (эту дату и называют информагентства) ООО сменило и собственников, и руководство, то есть была перекуплена. Теперь ею владеют шестеро физлиц, граждан РФ. 90% компании принадлежит Людмиле Гуровой, Роман Гуров стал гендиректором. Помимо этого «завода» Гуровы владеют и руководят ростовским ООО «Ника», основной вид деятельности которого – оптовая торговля углем, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами . Торгуют они также консервированными овощами, фруктами и орехами, головными уборами (кроме меховых шапок). Компания активная, задекларированная чистая прибыль 2022 года превышает 22 млн руб.

Эти люди из Ростова-на-Дону зачем-то покупают недействующее предприятие в Симферополе, чтобы под его именем производить боевые беспилотники в родном Ростове, хотя уостове-на Донц. Р

спехи «Робоавиа» гораздо скромнее, чем их собственной «Ники».

В 2021 году компания, якобы производящая беспилотники, получила хотя и смешную, но все же прибыль 13 тысяч рублей. А за прошлый год задекларировала 62 млн рублей убытков.

Тем не менее, совет министров Крыма оказывает поддержку ООО «Робоавиа». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, «Робоавиа» работает: «Хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам. В Крыму работает несколько предприятий по производству дронов, основное из них – «Робоавиа».У них самый большой беспилотник «Сарыч-2, он прошел доработку и после испытаний поступит в войска».

Не вполне понятно, на чем основана высокая оценка Сергеем Аксеновым деятельности компании и откуда возьмутся те полмиллиарда рублей, что она обещает вложить в развитие ростовского завода. Возможно, по нынешнему времени, это закрытая информация.

Если «Робоавиа» действительно работает, почему нельзя нарастить его мощность в Крыму, тем более, что Совмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации?

Кстати, на сайте компании «Робоавиа» в качестве контактного указан московский телефон, Симферополь и Ростов-на Дону там упоминаются только как города, где есть центры по сервисному обслуживанию купленных у «Робоавиа» беспилотных летательных аппаратов.

Симферополь, Ольга Картошина

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