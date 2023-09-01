Кирби: Запад не разрешал Украине наносить удары по России

Администрация Соединенных Штатов не помогает Вооруженным силам Украины и не поощряет их наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как уже сообщал «Новый День», несколько дней назад советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад разрешил Украине наносить удары по Крыму.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – «нет-нет, давайте только без этого». Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», – цитировало Подоляка РИА Новости.

Кирби это заявление опровергает:

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», – завил он.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»