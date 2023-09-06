Крымский мост собираются обрабатывать уникальной розовой солью – таким образом собираются бороться с гололедом в условиях нестабильной приазовской зимы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нескольких крымских озерах – Сиваш, Чокрак, Сасык-Сиваш и Кояшское живет очень редкая и ценная микроводоросль Дуналиелла Салина (Dunaliella Salina). Для собственной защиты в сильно соленой воде, под палящим солнцем микроводоросли вырабатывают большое количество бета-каротина – именно он придает рапе (высококонцентрированному соляному раствору) ярко розовый цвет.

Получаемая из озер соль обладает ценными лечебными и косметическими качествами, а потому стоит гораздо дороже обычной поваренной. И вот этой драгоценной солью и собираются посыпать Крымский мост. Во всяком случае, так утверждает один из депутатов Госдумы.

Главный посыл: рапа «не загрязняет экологию».

«В нашей стране больше нет мест, где бы соль добывали из морской рапы таким образом, так что перспективы развития огромны. Производство находится в Сакском районе. Ближайшие конкуренты – Франция», – заявил депутат.

В советское время в Крыму добывалось 60 – 75 тысяч тонн розовой соли, после 1991 года производство сократилось в 3 раза, но после 2014 года снова начало расти, но недостаточно быстро, чтобы обеспечить спрос: сегодня крымская соль востребована по всей России и за рубежом. Обрабатывать такой продукцией дороги – все равно что топить камин ассигнациями.

Напомним, соляным бизнесом в Крыму давно занимается семья пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Его жена Татьяна Навка стала соучредителем одного из добывающих предприятий еще в 2018 году, а с 2020 года владеет третью компании. Недавно среди учредителей появилась и ее мать. И теперь семье принадлежит не менее половины предприятия.

Симферополь, Олег Яковенко

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