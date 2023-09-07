Правительство Украины запретило выпускать из страны мужчин с белыми билетами

Правительство Украины запретило выпускать из страны мужчин, имеющих справки, освобождающие от военной службы по медицинским показаниям.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что готовится решение о мобилизации ограниченно годных к военной службе украинцев. Кроме того, начались массовые проверки военных медкомиссий и проверка обоснованности выдачи «белых билетов».

Теперь появилась информация, что мужчин с такими документами запрещено выпускать из страны «до выяснения обстоятельств». Об этом пишет telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Отмечается, что в течение августа из Украины выехали 20 тысяч мужчин со справками о непригодности, что в два раза больше чем за июнь и июль.

Киев, Платон Ефимчук

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