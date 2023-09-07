Власти Украины ограничат выезд за границу военнообязанным женщинам

На Украине ограничат выезд за рубеж женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учет. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский.

С 1 октября обязаны встать на военный учет женщины-медики и фармацевты. Женщины других профессий смогут встать на воинский учет добровольно. Соответствующий закон был принят еще в 2022 году. Власти заявляли, что расширять перечень специальностей для обязательной постановки на военный учет пока не собираются.

Как отметил Вениславский, если женщины будут стоять на воинском учете, то они получают статус военнообязанных и смогут покидать страну в том порядке, который установлен для военнообязанных.

«То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», – заявил он в комментарии «РБК-Украина».

Ранее правительство Украины запретило выпускать из страны мужчин, имеющих справки, освобождающие от военной службы по медицинским показаниям. Кроме того, как сообщалось, начались массовые проверки военных медкомиссий и проверка обоснованности выдачи «белых билетов».

До этого украинское Минобороны выпустило приказ, согласно которому ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации. Теперь годными к службе в ВСУ будут считаться мужчины с ВИЧ, перенесшие туберкулез, а также с психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы.

Киев, Наталья Петрова

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