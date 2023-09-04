На Украине лишат отсрочки от мобилизации мужчин, получающих второе высшее образование

Украинские власти намерены лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее высшее образование в условиях военного времени. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 году в учебные заведения поступил 106 771 мужчина, получающий «уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования». По состоянию на 28 августа 2023 года число таких мужчин составило 74 059. Согласно новому законопроекту, для соискателей второго образования будет отменена отсрочка от призыва во время мобилизации.

Авторы законопроекта признают, что законопроект направлен «на увеличение мобилизационных возможностей» ВСУ, передает ТАСС.

Ранее отмену отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, число возрастных студентов, желающих получить новые дипломы, увеличилось в разы. Он назвал вопрос получения «второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого» в условиях военного положения вопросом «нравственного порядка».

Ранее Минобороны Украины выпустило приказ в целях ускорения мобилизации, согласно которому ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации. Теперь годными к службе в ВСУ будут считаться мужчины с ВИЧ, перенесшие туберкулез, а также с психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы.

Киев, Наталья Петрова

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