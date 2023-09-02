Спасаясь от военной мобилизации, украинцы массово решили получать допобразование

На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования в связи с массовым стремлением граждан к получению новых знаний в вузах. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, число возрастных студентов, желающих получить новые дипломы, увеличилось в разы.

«Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ. Ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, желающих получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство», – сказал Данилов, слова которого цитируют украинские СМИ.

Секретарь СНБО назвал вопрос получения «второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого» вопросом «нравственного порядка».

Ранее сообщалось, что в ряды украинской армии могут мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин.

Киев, Светлана Антонова

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