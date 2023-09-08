Хуснуллин: Движение по поврежденной части Крымского моста откроют в ближайшие дни

Движение по поврежденной в июле части Крымского моста запустят в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 17 июля на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Два человека погибли, ранения получил ребенок. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Полностью восстановить мост собирались до 31 декабря 2023 года.

В конце августа Хуснуллин говорил: «Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную (ранее) часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств».

Теперь вице-премьер сообщает: новый пролет моста уже установлен, сейчас на него укладывают асфальт и делают освещение. Открыть движение планируется через 7 – 10 дней.

Керчь, Олег Яковенко

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