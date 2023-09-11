Представлять интересы крымчан в Госдуме будет мебельщик из Краснодара

На крымских довыборах в Госдуму РФ никаких неожиданностей не произошло – согласно официальным итогам голосования мандат получит представитель «Единой России».

Напомним, довыборы проходили в Симферопольском одномандатном округе №19, включающем Центральный район Симферополя, городские округа Алушты, Судака, Феодосии, Ялты, а также шесть сел Симферопольского района – Доброе, Кольчугино, Николаевка, Перово, Пожарское и Чистенькое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане большого интереса к этой кампании не проявили. За 3 дня (до 18:00 воскресенья) явка составила около 25% – из 501 тысячи 748 зарегистрированных избирателей проголосовали 121 тысяча 662, а за последующие 4 часа «неожиданно подошли» еще больше 20 тысяч. Итого 141 тысяча 672 проголосовавших или 28% от общего числа избирателей. Эти цифры редакция «Нового Дня» вывела из числа голосов, отданных за победителя (опубликованы на официальном сайте ЦИК РФ).

По предварительным данным Центризбиркома, представитель «Единой России» Юрий Нестеренко набрал 97 тысяч 343 голоса или 68,71% от числа пришедших (19,4% от общего количества избирателей). Остальные претенденты оказались далеко позади с результатами от 7,47% до 6,47%.

Нестеренко 42 года. Всю свою сознательную жизнь живет в Крыму, занимается мебелью, с 2014 года является депутатом горсовета Симферополя, но зарегистрирован в Краснодаре (так указано в документах избирательной комиссии).

Симферополь, Олег Яковенко

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