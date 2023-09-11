На выборах в Крыму зафиксирован вброс бюллетеней

Во время голосования в Крыму зафиксировали вброс бюллетеней.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные состоялись довыборы в Госдуму РФ по Симферопольскому избирательному округу №19.

Вчера в республиканскую избирательную комиссию поступила жалоба от одного из кандидатов на то, что 9 сентября в избирательном участке №550 в Бахчисарае вбросили бюллетени.

«Сразу скажу, что речь идет о 5 бюллетенях, которые были вброшены на этом участке. 5 бюллетеней, которые перечеркнули положительный эффект от всех действий, которые были в период подготовки и проведения этих выборов, – цитирует Крым 24 председателя избиркома РК Михаила Малышева. – Нарушение было 9 числа, а информация о нарушении пришла 10 числа, следовательно, если бы это было бы 9 числа, то был бы опечатан этот КОИБ и те, кто проголосовал 10, соответственно, их голоса были бы засчитаны, а так пришлось признавать выборы недействительными по всему этому участку.

Каким образом было установлено, что вброшено всего 5 бюллетеней, Малышев не уточнил. Но сообщил, что уже написано заявление в правоохранительные органы для правовой оценки действий всех участников этой истории.

Симферополь, Олег Яковенко

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