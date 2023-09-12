В Румынии угрожают заблокировать порты и таможню, если запрет на импорт украинского зерна будет отменен

Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню, если запрет на импорт украинского зерна не будет продлен.

Как уже сообщал «Новый День», весной текущего года пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария обратились к Совету ЕС с просьбой о введении временного запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. Они заявили: так как украинская сельхозпродукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин, местные производители оказались в очень невыгодном положении.

Первый запрет был введен 2 мая, 5 июня его продлили до 15 сентября. Украина возмутилась и потребовала отменить эмбарго. В ответ Польша заявила, что продлит запрет после 15 сентября, даже если Евросоюз снимет ограничения.

Украина начала угрожать Польше и Евросоюзу судебным иском, если запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции будет продлен после 15 сентября.

Польшу эта угроза не остановила: сегодня правительство Польши утвердило постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября – независимо от решения Еврокомиссии.

Вслед за этим румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором заявили, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен.

«Компенсация от ЕС в размере 40 млн евро покрывает лишь 1% – 2% ущерба, нанесенного фермерам и румынскому государству. И даже эти крохи мы до сих пор не получили», – заявляют аграрии, подчеркивая: поток дешевой украинской агропродукции вынуждает их снижать цены ниже себестоимости и в итоге ведет к разорению.

Бухарест, Платон Ефимчук

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