Польша запретила импорт зерна с Украины после 15 сентября

Правительство Польши утвердило постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября – независимо от решения Еврокомиссии. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Постановление направлено в Европейскую комиссию для принятия решения о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна. Если Брюссель не примет соответствующее решение, Варшава самостоятельно запретит ввоз в страну четырех видов украинского зерна, заявили в правительстве Польше, подчеркнув, что интересы польских сельхозпроизводителей важнее всего.

Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не допустит поставки зерна с Украины ради защиты польского рынка.

В Киеве тем временем заявили, что обратятся в ВТО после заявлений Польши о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна. «В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО о компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле – прим. ред.)», – написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в соцсетях.

Он отметил, что Киев придерживается своих обязательств как по праву ВТО, так и по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию действует до 15 сентября. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ранее обратились к руководству ЕС с просьбой продлить запрет на импорт на их территорию зерна с Украины до конца 2023 года. Они настаивают на эмбарго из-за проблем аграриев на фоне перенасыщенности рынка украинским продовольствием.

После выхода Москвы из зерновой сделки Варшава заявила, что все равно не пустит украинское зерно на свой рынок и призвала Еврокомиссию и Вашингтон лучше проработать механизм вывоза продовольствия с Украины.

Варшава, Наталья Петрова

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