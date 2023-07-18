Польша отказалась пускать на свой рынок зерно с Украины

Польша оставит свой рынок закрытым для украинского зерна несмотря на прекращение зерновой сделки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал Еврокомиссию и Белый дом лучше проработать механизм вывоза продовольствия с Украины.

Моравецкий заявил, что в течение долгого времени напоминает ЕК о необходимости создать соответствующую инфраструктуру для украинского экспорта.

«Мы будем очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Это задание для Еврокомиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», – приводит слова Моравецкого РИА Новости.

В июне Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Запрет был введен в связи с протестами фермеров соседних Украине стран. Из-за беспошлинного импорта украинского продовольствия на общеевропейский рынок местные производители оказались в очень невыгодном положении.

Брюссель, Наталья Рязанова

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