В Ялте отчитались о сносе незаконных объектов

Власти Ялты отчитались о сносе незаконных объектов. Правда, среди них нет ни одного самовольно построенного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в течение года в муниципалитете демонтировано около 600 незаконных объектов.

«Это 148 единиц ограждений, 286 ограничителей движения, 27 вывесок, 35 незаконных торговых объектов, 13 гаражей и 65 иных объектов (бытовки, вагончики, деревянные и металлические конструкции), – уточнила глава города Янина Павленко. – Традиционно, больше всего времени работники ДЖКХ уделяют сносу заборов – наши жители годами искусно «плетут» их из всех имеющихся подручных материалов».

Напомним, бороться с самостроями в РК пытаются с 2016 года. Но долгое время не могли даже составить полный список незаконно возведенных объектов. Сначала предполагалось, что перечень будет готов к 31 августа 2016 года, и 1 сентября самострои начнут сносить. Весной 2017 года на сайте республиканского правительства, наконец, появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства долгое время висела именно эта версия, в которую внесено всего 96 объектов, 44 из которых находились в Ялте (включая недостроенную многоэтажку компании «Консоль» в Мисхорском парке). Потом список с сайта исчез.

В 2020 году Аксенов вновь вернулся к вопросу создания реестра самостроев: на этот раз была поставлена задача сформировать список до 1 мая. В сентябре чиновники сообщили, что в перечень вошли около 2 тысяч самовольных построек, в том числе возведенные на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Но найти реестр в открытом доступе не удалось.

Наконец, зимой 2021 года Аксенов попросил подключить к работе Генпрокуратуру РФ. В ведомстве тогда ответили, что готовы начать уже в марте.

Летом прошлого года начался новый виток борьбы, и опять сообщалось о 2 тысяч объектах. Складывалось впечатление, что за прошедшие 6 лет не было сделано ничего.

В текущем году, наконец, подключилась прокуратура Крыма. В апреле глава ведомства Олег Камшилов заявил, что начались массовые проверки законности размещения объектов капитального строительства в водоохранной зоне Черного моря. На тот момент в суды было направлено 530 исков о сносе самовольных построек. Где эти постройки и чем закончилась история, не сообщалось.

В это же время в Ялте заявили, что будут отбирать земельные участки у собственников, не желающих сносить постройки, признанные незаконными. С тех пор чиновники отчитываются практически ежемесячно. Но среди массы снесенных заборов, шлагбаумов, металлических будок и НТО изредка попадаются лишь гаражи. Ни о чем более серьезном не упоминается.

Между тем, компания компания «Консоль-строй ЛТД» достроила в Мисхорском парке – памятнике садово-паркового искусства, между прочим, многоэтажные апартаменты, несмотря на то, что участок под них был получен незаконно.

«Разрешение на строительство, выданное инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в апреле 2008 года, было благополучно отменено Окружным административным судом АР Крым ещё в июне 2012 года», – сообщала прокурор РК Наталья Поклонская полпреду в КФО Олегу Белавенцеву.

Давно уже нет в Крыму прокурора Поклонской, нет КФО и полпреда Белавенцева, а дом на территории уникального парка есть. Более того, из незаконной стройки он волшебным образом превратился во вполне себе легальное строение – ситуация типичная и для Крыма вообще, и для Ялты в частности.

Ялта, Лиана Макоба

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