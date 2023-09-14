Прощай «Мисхор»: крупнейший санаторий Крыма превратят в обычную гостиницу

Туристы, не первый год отдыхающие в крымском Мисхоре, разочарованы: курортная поликлиника одноименного санатория в этом сезоне закрыта. Отдыхающие остались без массажа, бассейна с морской водой, минеральной воды и других лечебно-профилактических процедур, а также без медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Санаторий «Мисхор» – это отдельно стоящий лечебный корпус (ванны с морской водой, соляная пещера, процедурные и массажные кабинеты, врачи, включая весьма востребованных на курорте лора и стоматолога) и два многоэтажных спальных корпуса, соединенных крытым переходом с клубом-столовой. Территория граничит с обширным старинным Мисхорским парком, спускающимся к пляжу.

Был образован в декабре 1922 года – сначала как дом отдыха «Рабис» на базе усадьбы помещиков Токмаковых. В конце 60-х годов ХХ века были построены новые корпуса, и дом отдых был преобразован в пансионат, а в 1979 году – после строительства курортной поликлиники – в санаторий «Мисхор».

После 1991 года считался крупнейшей профсоюзной здравницей Украины, мог разместить для эффективного оздоровления одновременно 1,5 тысячи человек.

В 2014 году, в числе других крымских санаториев, был национализирован. В январе

2015 на базе санатория было создано государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторий «Мисхор», которое в декабре 2016 преобразовали в акционерное общество с уставным капиталом более 111 млн рублей, а в июле 2018 года продали за 380 млн рублей микропредприятию «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Новый собственник обещал к лету 2019 года провести полную реконструкцию санатория. Но учреждение функционировало в прежнем режиме, подогревая спрос на расположенные поблизости многочисленные отели и гостевые дома: спектр платных услуг санаторный поликлиники был достаточно широк, и «неорганизованные туристы» этим активно пользовались. Особенно был востребован массаж – к некоторым специалистам ездили годами.

Так продолжалось до осени 2022 года. А в этом году туристы обнаружили объявление: «Санаторий закрыт». На сайте санатория размещена информация: «Здравница будет временно закрыта для гостей в 2023 году. О дате возобновления работы будет сообщено заранее».

Попытались выяснить у местных, что случилось:

«В санатории «Мисхор» сокращено 400 человек персонала. Не дали даже сезон отработать, – пишут в соцсетях. – Разговор не от одного уже слышу – под снос санаторий».

«Новый День» попытался разобраться в происходящем. Выяснилось, что сейчас санаторий управляется ООО Управляющая компания «Визант групп», (уставный капитал 10 тыс рублей, зарегистрирована в Кореизе, учредитель – Аркадий Ротенберг). Чистая прибыль санатория в прошлом году упала на 57% и составила 88,8 млн рублей.

Согласно данным налоговой службы, среднесписочная численность работников в 2022 году снизилась на 64 – до 197 человек.

«Мисхор» выведен из коммерческой эксплуатации с октября 2022 года. Работа по системному сокращению персонала не ведется, – пояснили РИА «Новый День» в минкурортов Крыма. – Наоборот, проведена работа по сохранению всего персонала в рамках группы компаний с целью возобновления его работы. Сезонные сотрудники, которые работали в прошлом году, получили офферы (выгодные предложения – прим. РИА «Новый День») от других санаториев управляющей компании с целью удержания кадров. В течение 2023 года ведутся приемы на работу и увольнения (по собственному желанию, либо по соглашению сторон) в текущем режиме. Например, принято на работу в этом году 38 человек. За сотрудниками, которые были мобилизованы, сохранены рабочие места».

13 сентября Аркадий Ротенберг заявил, что планирует в ближайшие пять лет вложить более 129 млрд рублей в туристические проекты. Якорными станут комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата». В Крыму курорты появятся на месте советских санаториев на Южном берегу полуострова, которые Ротенберг приобрел под реконструкцию.

В частности, хозяин обещает: «На месте реконструируемого «Мисхора» появится современный гостиничный комплекс с акцентом на семейный отдых».

Заметим: о знаменитой лечебной базе «Мисхора» не упоминает никто – ни Ротенберг, ни минкурортов. А в этом медучреждении работала не одна сотня врачей, медсестер, массажистов и прочих специалистов… Куда они делись и получат ли работу в «современном гостиничном комплексе», не уточняется.

Настораживает еще один нюанс: санаторий расположен в уникально парке, являющемся памятником садово-паркового искусства. Масштабная стройка, как резко возросшая после ее завершения антропогенная нагрузка могут его просто уничтожить.

Впрочем, после истории с апартаментами, которые в том же парке построила компания «Консоль», связанная с семьей спикера Госсовета РК Владимира Константинова, нет никаких сомнений, что власти Крыма против такого рискованного эксперимента возражать не будут.

Ротенберг планирует пустить первые очереди курортов в 2026 году.

Симферополь, Ольга Картошина

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