Открыто движение по левой части Крымского моста

На Крымском мосту открыли движение по левой части.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 17 июля на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Два человека погибли, ранения получил ребенок. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Полностью восстановить мост собирались до 31 декабря 2023 года.

В конце августа Хуснуллин говорил: «Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную (ранее) часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств».

Открыли сегодня: «Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! – отметил вице-премьер. – К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей.

Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября».

Керчь, Олег Яковенко

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