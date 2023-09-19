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Вторник, 19 сентября 2023, 09:00 мск

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В ГУП РК «Крымэнерго» выявлены коррупционные схемы

В ГУП РК «Крымэнерго» выявлены коррупционные схемы – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», 7 сентября Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук.
Еще через два дня были уволены начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.
«К сожалению, в работе предприятия выявлен ряд проблем, в том числе при проведении закупочных процедур, проектировании и организации техприсоединений. Сейчас правоохранительные органы ведут активную работу, вскрывают коррупционные схемы, допущенные бывшими руководителями», – говорит Аксенов. Но обещает: «Большинство сотрудников «Крымэнерго» продолжат работу практически без изменений».

Отметим, о серьезных нарушениях антикоррупционного законодательства в ГУП заявлялось

еще в начале, однако прошло 2 месяца, прежде чем последовала реакция властей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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