В ГУП РК «Крымэнерго» выявлены коррупционные схемы – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», 7 сентября Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук.

Еще через два дня были уволены начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«К сожалению, в работе предприятия выявлен ряд проблем, в том числе при проведении закупочных процедур, проектировании и организации техприсоединений. Сейчас правоохранительные органы ведут активную работу, вскрывают коррупционные схемы, допущенные бывшими руководителями», – говорит Аксенов. Но обещает: «Большинство сотрудников «Крымэнерго» продолжат работу практически без изменений».

Отметим, о серьезных нарушениях антикоррупционного законодательства в ГУП заявлялось

еще в начале, однако прошло 2 месяца, прежде чем последовала реакция властей.

Симферополь, Олег Яковенко

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