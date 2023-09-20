Власти Крыма оценивают ялтинскую недвижимость Зеленского как эконом-класс

Власти Крыма снижают класс ялтинской недвижимости Зеленского.

Как уже сообщал «Новый День», 130-метровую квартиру супруги украинского президента Елены Зеленской в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца) национализировали и собираются выставить на торги.

Сегодня Госсовет РК внес изменения в Постановление от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым», уточнив состав национализированного имущества граждан и государств.

Иными словами, депутаты согласовали отчуждение ряда объектов, включая квартиру Зеленских. Спикер Госсовета Владимир Константинов в очередной раз заявил, что ее «рыночная стоимость составляет ориентировочно 23 млн 900 тыс рублей».

Между тем, сегодня же в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель одного из агентств недвижимости Алексей Рачков сообщил, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса «комфорт» на ЮБК колеблется от 200 до 300 тысяч рублей.

«Можно встретить объекты с ценником 140-180 тысяч рублей, но по качеству, проекту и планировке такое жилье ближе к «эконому», несмотря на попытки застройщиков презентовать их как комфорт-класс», – уточнил эксперт.

Если озвученную Константиновым сумму разделить на количество метров в квартире Зеленской, то получится менее 184 тысяч рублей за квадратный метр. Получается, что власти Крыма расценивают недвижимость украинского президента как жилье эконом-класса, хотя ЖК «Император» позиционируется как элитный дом. Квартира, аналогичная по площади той, что принадлежала Зеленским, в 2021 году продавалась за 27 млн рублей, а за прошедшие 2 года цены существенно подросли.

Впрочем, сама Елена Зеленская покупала недвижимость в 2013 году по заниженной стоимости – всего за 164 тысячи долларов. Но сейчас цена на похожие квартиры в этом доме достигает 1 млн долларов. А деньги от продажи национализированного имущества обещают направить на помощь участникам СВО. Поэтому удивительно, что крымские власти собираются продать элитные «квадраты» как жилье эконом-класса.

Симферополь, Лиана Макоба

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