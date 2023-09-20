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Среда, 20 сентября 2023, 16:34 мск

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Севастополь атаковали ракетами

Архив. Фото: Минобороны РФ

Украина атаковала Севастополь ракетами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в Севастополе сработала ПВО. Градоначальник сначала рассказал, что в Верхнесадовом и в Каче упали сбитые БПЛА. Но потом уточнил:
«Раши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают.

Дым, который видно на Северной стороне – это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района.

Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров.

На месте работают силы МЧС и лесничества. Ситуация на контроле экстренных служб.

Просьба сохранять спокойствие. Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия».

Севастополь, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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