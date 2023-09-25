В Крыму посчитали летний поток по Крымскому мосту

С 1 июня по 1 сентября по Крымскому мосту проехали несколько миллионов человек. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», половину лета мост работал в ограниченном режиме. Напомним, в ночь на 17 июля на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Два человека погибли, ранения получил ребенок. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Поэтому на левой части сооружения велись восстановительные работы.

Тем не менее, за 3 месяца в обе стороны по мосту проехали около 1 млн автомобилей, еще более 1 млн 377 тысяч человек перевезли поезда.

Сейчас ведутся работы по замене второго пролетного строения. Открыть движение полностью предполагается к 1 ноября.

Керчь, Лиана Макоба

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