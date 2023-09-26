В Севастополе попытались объяснить, почему детей не пустили в убежище – вышло не очень

Руководство ДК рыбаков в Севастополе попыталось объяснить, почему детей не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Как уже сообщал «Новый День», воздушную тревогу объявили вчера около 9 часов вечера. В это время во Дворце находились несколько десятков подростков и взрослых. Мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, выгнал всех посетителей на улицу, хотя в здании есть бомбоубежище. Но мужчина, сославшись на вышестоящее начальство, заявил, что оно предназначено только для сотрудников Дворца.

Губернатор Михаил Развожаев прокомментировал этот случай так: «Запредельный идиотизм либо сознательное вредительство».

Руководство ДК выдвинуло свою версию – получилось не очень:

«На момент, когда была объявлена воздушная тревога, руководители организовано собрали детей (речь идет об ансамбле «Атлантика» – прим. РИА «Новый День»), они с вещами там – ну, это старшая группа, старшеклассники – и спустили их вниз, на первый этаж к выходу. Тех детей, которых ожидали родители на транспорте, вывели на улицу и отдали персонально родителям – каждому. Оставшиеся дети и часть родителей спустились в убежище», – заявила исполнительный директор ДК Людмила Богатырева.

Что же касается тех, кто оказался на улице и не попал в бомбоубежище, то руководитель ДК разглядела среди них только ту женщину, которая снимала видео, не заметив остальных: «Она решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде, а пойти в убежище ДКР, потому что у нее когда-то здесь занимались дети, она решила прийти сюда.

И поэтому пожарный дежурный сказал, что убежище рассчитано для посетителей и сотрудников ДКР, а остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны».

Не совсем понятно, почему во время опасности ракетного обстрела детей отдают родителям, чтобы те развезли их по домам, вместо того, чтобы предложить всем в опасной ситуации спуститься в подвал.

Не ясна так же ремарка: «…решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде…» Согласно правилам безопасности, услышав сигнал воздушной тревоги, необходимо проследовать в ближайшее убежище, а не нестись по месту прописки.

Завершила свой комментарий исполнительный директор РК невнятно:

«Но по этому вопросу мы тоже проводим служебное расследование и принимаем соответствующие меры (не уточнила, какие именно – прим. РИА «Новый День»). Доступ в задние осуществляется через турникеты и металлодетекторы, когда к нам заходят посетители.

Ситуация с воздушной тревогой и действием сигнала в нашем городе была в первый раз (а как же 22 и 23 сентября? – прим. РИА «Новый День»), и точно так же, как все остальные… Есть человеческий фактор, возможно, человек просто не сориентировался, что действительно допустить в здание людей, которые подошли, можно было».

Проверку в ДК начало управление культуры.

Севастополь, Олег Яковенко

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