В Крыму анонсировали антикоррупционные проверки всех ресурсоснабжающих организаций

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал антикоррупционные проверки ресурсоснабжающих организаций.

Как уже сообщал «Новый День», 7 сентября Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук.

Еще через два дня были уволены начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

На этом дело не закончилось: уволены еще несколько человек из центрального аппарата ГУП «Крымэнерго», на предприятии продолжаются служебные проверки.

А сегодня Аксенов заявил:

«Планируются проверки финансово-хозяйственной деятельности, аналогичные проводимым в ГУП «Крымэнерго», госпредприятий «Крымгазсети», «Вода Крыма» и других ресурсоснабжающих организаций.

Предполагаю, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, передача частным компаниям работ по техприсоединениям потребителей.

При этом в «Крымэнерго» следствие продолжается, вскрываются различные схемы, выявлены нарушения с признаками преступной деятельности. В частности, вызывает вопросы факт списания на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6% – 7%».

Симферополь, Лиана Макоба

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