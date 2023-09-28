Официально: в Польше упала украинская ракета

Польша официально заявила, что осенью 2022 года в Пшеводуве упала украинская ракета.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. МИД Польши сразу же заявил, что на польской территории упала «российская ракета». При этом президент республики Анджей Дуда отметил, что нет точных данных о принадлежности разорвавшейся на востоке страны ракеты.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не может быть украинской, поскольку доверяет докладам своим военачальникам. «Я считаю, что это была российская ракета, исходя из доверия докладам военных», – сказал украинский президент.

Позже американский президент Джо Байден заявил, что слова Зеленского о том, что в Польше упала не украинская, а российская ракета, ничего не доказывают.

И теперь генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збиггнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года, принадлежала Украине.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой – еще советской... Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», – цитируют его слова СМИ.

Зебро заявил, что Украина не идет на сотрудничество в расследовании происшествия. И отметил, что такое решение могут принимать на высоком политическом уровне украинского правительства.

Варшава, Платон Ефимчук

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