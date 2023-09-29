Крымским куклам дали новый срок

В Крыму определили нового подрядчика, новую цену и новый предельный срок завершения строительства кукольного театра в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение № 1154-рг «Об определении единственного подрядчика» по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: « Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства» – здания вблизи парламента республики, на месте маленького старого кукольного театра.

Стоит коротко напомнить историю строительства детского центра.

В декабре 2017 года тендер на его строительство выиграла компания из Санкт-Петербурга «Меандр». Стоимость подряда составляла 930 млн 581 тыс руб. Построить его должны были еще в 2019 году.

В 2020 году строительство было заморожено, контракт разорван, а в ноябре 2021 года стало известно, что Арина Новосельская, министр культуры Крыма, курирующая строительство детского театра, задержана за взятку в размере 25 млн рублей. В отношении руководства ООО «Меандр» было возбуждено уголовное дело.

В июле этого года Замоскворецкий суд Москвы посчитал неубедительной версию защиты госпожи Новосельской о том, что деньги она брала в долг для покупки квартиры и обвинил в получении от бенефициара ООО «Меандр» взятки в размере 25 млн рублей за общее покровительство при строительстве именно этого объекта. В результате подсудимая получила десять лет колонии.

Следующая министр культуры Крыма – Татьяна Манежина сообщила: ориентировочно строительство центра завершится к концу 2024 года.

Теперь стоимсоть оставшихся работ определена в 928 млн 185 тыс руб, достраивать его будет московская компания «Теплостройсервис». Предельный срок, на который заключается новый контракт, – 31 августа 2026 года.

Теперь Сергей Аксенов отодвинул этот срок еще на два года – 31 августа 2026 года, а сумма затрат на строительство почти не изменилась – 928 млн 185 тыс руб, хотя за минувшие годы само здание было возведено и высится мрачной громадой над памятником певцу Юрию Богатикову (народный артист похоронен в Симферополе) достраивать его будет московская компания «Теплостройсервис».

Компания «Теплостройсервис» существует в Москве с 2003 года, имеет уставный капитал 30 тыс рублей, около 80 сотрудников, за 2022 год задекларировала чистую прибыль 30 млн рублей.

«Теплостройсервис» известен на Крымском полуострове. В Севастополе до конца года он должен завершить строительство культурно-досугового центра в Казачьей бухте. Процесс уже попал в СМИ их-за того, что за год его стоимость выросла на 40%: изначально стоимость договора между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя с подрядчиком составляла 1,02 млрд руб, согласно последнему допсоглашению, сумма увеличилась до 1,4 млрд руб.

В Симферополе, похоже, учли аппетиты подрядчика: подорожание заложено в условия контракта заранее.

Симферополь, Ольга Картошина

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