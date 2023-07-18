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Вторник, 18 июля 2023, 15:15 мск

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Бывшему министру культуры Крыма Новосельской вынесли приговор

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему министру культуры Крыма Арине Новосельской.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельскую обвинили в получении от бенефициара ООО «Меандр» взятки в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Вину Новосельская не признала.

Сегодня суд признал ее виновной и приговорил к 10 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере пятикратной суммы взятки – это более 129 млн рублей. Кроме того, после отбытия наказания Новосельская не сможет в течение 15 лет занимать должности в государственных структурах.

Напомним, Новосельская – это единственный крымский министр, вошедший в первый состав неукраинского правительства 27 февраля 2014 года, и умудрившийся сохранить должность в течение 7 лет.

Последний год ее министерской деятельности был отмечен громкими скандалами: 11 марта 2021 года она с матом ворвалась в эфир республиканского совещания по строительной отрасли. Через несколько дней ошарашила министра экономического развития РФ Максима Решетникова орлольвом и воротами в ад. 1 сентября явилась а торжественную линейку в школу в прозрачном кружевном костюме, а в ноябре 2021 года ее задержали.

Москва, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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