В Севастополе грозят штрафовать владельцев коммерческих объектов при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги

Власти Севастополя будут штрафовать владельцев коммерческих объектов при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал, разразившийся в Доме культуры рыбаков, когда детей и взрослых не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, вынес на поверхность массу проблем, связанных с темой укрытий.
«Спустя год и один месяц губернатор Севастополя признал, что его поручение объяснить населению, где искать укрытия, не выполнено», – констатирует «Крымский канал».
Так, исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что жильцы должны обустроить свои подвали и обеспечить там комфортное пребывание. На возражение, что подвалы закрыты, чиновник заявил: «В каждом доме есть человек, который точно знает, где ключи». А если такой человек не находится, нужно, по словам Горлова, вступать в более доверительные отношения с управляющей компанией для решения всех трудностей в рабочем порядке. Иными словами, вмешиваться в эту ситуацию городские власти не собираются.
При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал от учреждений города не разделять граждан во время воздушной тревоги на «своих» и «чужих», пуская всех, кто просит укрытия.
Судя по всему, многие организации к такому не готовы, именно поэтому пришлось вводить штрафы. По словам Развожаева, санкции предусмотрены достаточно серьезные.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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