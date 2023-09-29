Севастополец организовал грибную наркоферму на собственной кухне

В Севастополе задержали 28-летнего наркофермера, выращивавшего псилоцибиновые грибы на собственной кухне.

Как сообщили РИА «Новый День» в полиции Севастополя, приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, запрещеных к возделыванию, и создал на кухне все необходимые условия для их выращивания.

Он высаживал семена в подготовленные грибницы, тщательно за ними ухаживал, срезал плоды и сушил для дальнейшей продажи.

Во время обыска у севастопольца изъяли четыре грибницы со 136 грибами, содержащими наркотическое средство псилоцин, а также высушенные плодовые части наркосодержащих грибов.

Следственным отделом и отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный в значительном размере», и ч. 1 ст. 231 УК РФ – «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Наркофермеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Севастополь, Олег Яковенко

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