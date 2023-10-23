Житель Алтайского края едва не умер из-за галлюциногенных грибов, которые сам вырастил

Житель Алтайского края организовал дома ферму по выращиванию галлюциногенных грибов и сам едва не погиб от своего урожая. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
41-летний житель Бийского района попал в больницу с сильнейшим отравлением неизвестным ядом. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, пока им удалось стабилизировать его состояние.
Выяснилось, что мужчина выращивал у себя на кухне наркосодержащие грибы, а затем употреблял полученный продукт.
Теперь «наркофермеру» грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube