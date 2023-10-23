Житель Алтайского края едва не умер из-за галлюциногенных грибов, которые сам вырастил

Житель Алтайского края организовал дома ферму по выращиванию галлюциногенных грибов и сам едва не погиб от своего урожая. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

41-летний житель Бийского района попал в больницу с сильнейшим отравлением неизвестным ядом. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, пока им удалось стабилизировать его состояние.

Выяснилось, что мужчина выращивал у себя на кухне наркосодержащие грибы, а затем употреблял полученный продукт.

Теперь «наркофермеру» грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Барнаул, Зоя Осколкова

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