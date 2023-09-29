«То, что видел»: житель Керчи дал показания о работе на украинскую разведку

Житель Керчи дал показания о работе на украинскую разведку.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ФСБ сообщила о задержании мужчины, передававшем данные о передвижениях российской военной техники. Теперь ведомство опубликовало отрывок видеозаписи допроса:

«После начала боевых действий стал читать украинские новостные каналы, увидел ссылки на чат-боты и сообщения: «Если у вас есть информация по технике передвижениям, просим присылать в чат-бот».

Принял решение посылать, что видел технику в районе моста и в Керчи.

Ну, отправлял то, что видел в конкретный момент: грузовые автомобили, изредка бывала боевая техника – либо танки, либо БМП, либо пушки. Все это шло текстовыми сообщениями. Это были односторонние контакты. Потом появилась обратная связь: вопросы уточняющие – что, где видел, когда видел».

Напомним, в отношении керчанина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Симферополь, Олег Яковенко

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