Жителя Керчи задержали за съемку военной техники для Киева

Житель Керчи передавал украинской стороне фотографии и видео отправленной в зону СВО военной техники. Сотрудники ФСБ задержали его по делу о госизмене, сообщили в ЦОС ведомства.

По данным ФСБ, крымчанин через мессенджеры вышел на сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины и согласился передавать ему сведения.

«По заданию осуществлял фото и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи. Отправлял в чат-боты информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ», – говорится в сообщении ФСБ.

Крымчанин стал фигурантом уголовного дела по статье 275 УК РФ о госизмене в форме шпионажа. Суд арестовал мужчину на время расследования.

Москва, Наталья Рязанова

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