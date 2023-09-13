Жителя Липецкой области обвинили в госизмене из-за финансирования ВСУ

Житель Липецкой области стал фигурантом уголовного дела о госизмене за финансирование украинских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По информации ведомства, подозреваемый, сторонник одного из леворадикальных объединений, переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций. На эти денежные средства, в частности, закуплены обмундирование и амуниция для военнослужащих десантно-штурмовых войск ВСУ, участвующих в боевых действиях против российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ст. 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска по обвинению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина переводил деньги ВСУ на закупку оружия.

Липецк, Наталья Петрова

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