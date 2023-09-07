Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за финансирование ВСУ

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, переводившего деньги Вооруженным силам Украины на покупку оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о гоизмене. Об этом сообщает региональное управление спецслужбы.

По информации УФСБ, житель Хабаровска переводил деньги одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотников, передает РИА «Новости».

Также фигурант планировал участвовать в боевых действиях на стороне Киева и совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона».

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу на Украину сведений об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В отношении мужчины расследуется дело о госизмене.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»