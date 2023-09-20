ФСБ поймала алтайца, отравившего воду для военных

Сотрудники ФСБ установили и задержали жителя Алтайского края за покушение на теракт. Мужчина записал на видео, как отравил воду для российских военных.

Задержанному жителю Барнаула 42 года. Он не скрывал свои радикальные взгляды и на этой почве вступил в переписку с гражданами Украины.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс снял на видео, которое направил представителям Украины», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Теперь алтаец стал фигурантом уголовного дела о покушении на госизмену и покушении на теракт. Суд арестовал подозреваемого на время следствия.

Молодая жительница Читы взята под стражу по делу о госизмене. Девушка передавала украинскому знакомому фотографии и видео эшелонов военной техники.

Барнаул, Наталья Рязанова

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