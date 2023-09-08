Молодую читинку обвинили в госизмене за съемку военной техники

Суд оставил под стражей 21-летнюю жительницу Читы по делу об госизмене. Девушка передавала украинскому знакомому фотографии и видео эшелонов военной техники.

Обвиняемая призналась, что по переписке познакомилась с мужчиной, который попросил показывать ему автоколонны и следовавшие по железной дороге эшелоны российской военной техники. Девушка фотографировала, делала видеозаписи и отправляла все это новому знакомому.

Он оказался сотрудником Государственной пограничной службы Украины и мог использовать полученные сведения против безопасности России и ее войск. Знакомый по переписке обещал заплатить за переданные материалы.

Сама девушка была ярой противницей специальной военной операции в Донбассе. Она открыто писала об этом в соцсети и даже поссорилась с подругами на этой почве. Обвиняемая призналась, что хотела покинуть Россию на деньги, которые рассчитывала получить от нового знакомого, передает ТАСС.

10 июля девушку задержали. Ей предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), и читинка признала вину в полном объеме.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области за передачу на Украину данных об одном из военных объектов в Кубани. 23-летний мужчина ста фигурантом уголовного дела о государственной измене.

Чита, Наталья Рязанова

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