В Крымэнерго обнаружили еще одну сомнительную схему

В ГУП «Крымэнерго» обнаружили еще одну сомнительную схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете по противодействию коррупции РК, в правоохранительные и надзорные органы для дачи уголовно-правовой оценки направлены материалы в отношении должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго», допустивших нарушения законодательства при закупке трансформаторного масла для нужд предприятия.

Нарушив конкурсные процедуры, предприятие приобрело товар стоимости, завышенной на 70%. Причиненный предприятию ущерб только по одному контракту оценивается в сумму свыше 6 млн рублей.

7 сентября глава РК Сергей м Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук.

Еще через два дня были уволены начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

На этом дело не закончилось: уволены еще несколько человек из центрального аппарата ГУП «Крымэнерго», на предприятии продолжаются служебные проверки и, по словам Аксенова, выявляются коррупционные схемы.

Симферополь, Олег Яковенко

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