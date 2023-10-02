Мы же говорили: в Севастополе появился новый вице-губернатор

В правительстве Севастополя появился новый вице-губернатор. Заместителем градоначальника стал Николай Приставка.
Как уже сообщал «Новый День», еще в середине сентября появилась информация, что в городе ждут возвращения бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Севастополю Николая Приставки. Сообщалось, что он может занять высокий пост в правительстве и получить контроль за собственностью.
Так и получилось: Приставка стал вице-губернатором и будет курировать департамент земельно-имущественных отношений и Севреестр.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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