Киев обвиняет НАТО в провале своих боевых операций в текущем году. Об этом заявляют в Генштабе Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в управлении ВСУ заявляют, что первые успехи украинской армии в 2022 году были связаны с тем, что Залужный модернизировал ВСУ самостоятельно.

«Однако с прошлого лета активно внедряется система НАТО, которая демонстрирует свою неэффективность в наших условиях, – пишет telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе.– Подготовка солдат на Западе низкая, а их опыт войны в Афганистане с талибами несравним с противостоянием с российской армией».

Ранее украинские военнослужащие пожаловались иностранной прессе на то, что инструкторы альянса «сами не всегда знают, как поступать в непредвиденных ситуациях».

Киев, Платон Ефимчук

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