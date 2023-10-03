В Севастополе сбитый беспилотник упал на многоэтажку

В Севастополе сбитый беспилотник упал на жилой дом.
«В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.
Доверяйте информации только из официальных источников».
Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 20:30 ВСУ ударили по Крыму противокорабельной ракетой «Нептун». Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.
Севастополь, Мирослава Мельник
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